"Это фейк": президент Германии об отмене безвиза для Украины [ Редактировать ]
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.
"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишеневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.
Ранее мы писали о том, что Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории.
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