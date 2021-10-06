Обстріл на Донбасі: українські бійці відкривали вогонь у відповідь [ Редактировать ]
На Донбасі зранку незаконні збройні формування відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів поблизу селища Нью-Йорк. За минулу добу - шість ворожих атак.
Унаслідок обстрілу один армієць поранений. Ворог бив із гранатометів у напрямку Новотошківського, Трьохізбенки та Красногорівки. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. З позицій наших захисників - Руслан Смєщук.
Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги - це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання ВОГів - гранат, випущених з автоматичного гранатомета.
Нещодавно наші передові позиції опинилися під щільним ворожим вогнем.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Сначала з кулеметів почали крити, потім з автомата, далі було декілька приходів РПГ, і почали з АГС накривати. То двері в бліндад відкривалися, земля трусилася.
Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ.
А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС - особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії і може влучити в окоп.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Він стріляє очередями, ВОГами, їх багато падає, і сховатися тяжко. Осколки маленькі сильно ранять.
У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем.
Коли вже валять конкретно, треба давати відповідь. Бо якщо не давати, вони нас розвалять. Треба відповідать.
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Ворог бив у напрямку Новотошківського та Красногорівки. Накривав із протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Трьохізбенки й зі стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь.
Унаслідок обстрілу один військовий поранений.
Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів.
Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів.
Одного з українських бійців поранено. Військовика вже ушпиталили. Стан його - середньої важкості, - повідомили у штабі ООС.