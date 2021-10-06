Виверження вулкану створило "найновіше місце на планеті" [ Редактировать ]
"Найновіше місце на планеті" створив вулкан на іспанському острові Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриті лавою.
Раніше на цьому місці був місцевий пляж - один із найулюбленіших для серфінгістів. Нині контролюють, щоб туди ніхто не наближався. Оскільки контакт лави з солоною водою може спровокувати токсичні викиди.
Нагадаю, цей вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
по теме
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Його активність не вщухає - обвалилася північна стінка кратера.
Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха
За словами спеціалістів, контакт з газом та рідинами може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів. Проте ці застороги стримують далеко не всіх місцевих.
Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.