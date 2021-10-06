Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали науковці Бенджамін Ліст і Девід Макміллан. Вони створили інструмент для синтезу молекул. Цей процес неможливий без каталізаторів.

Довго вважали, що їх усього два види - метали й ферменти. Ліст і Макміллан відкрили третій тип - органо-каталіз. Він містить кисень, азот, сірку, чи фосфор, а тому не шкідливий для довкілля. А молекули, створені таким методом, можна застосовувати будь-де: від фармацевтики до виробництва сонячних батарей.