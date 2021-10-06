Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали науковці Бенджамін Ліст і Девід Макміллан. Вони створили інструмент для синтезу молекул.

Цей процес неможливий без каталізаторів. І довго вважали, що їх є лише два види - метали й ферменти. Ліст і Макміллан відкрили третій тип - органо-каталіз. У цьому способі використовують кисень, азот, сірку чи фосфор, а тому він не шкідливий для довкілля.

Молекули, створені таким методом, можна застосовувати будь-де: від фармацевтики до виробництва сонячних батарей.