Інструмент з синтезу молекул приніс "Нобелівку" своїм творцям [ Редактировать ]
Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали науковці Бенджамін Ліст і Девід Макміллан. Вони створили інструмент для синтезу молекул.
Цей процес неможливий без каталізаторів. І довго вважали, що їх є лише два види - метали й ферменти. Ліст і Макміллан відкрили третій тип - органо-каталіз. У цьому способі використовують кисень, азот, сірку чи фосфор, а тому він не шкідливий для довкілля.
Молекули, створені таким методом, можна застосовувати будь-де: від фармацевтики до виробництва сонячних батарей.
по теме
Лауреатами премії стали науковці Бенджамін Ліст та Девід Макміллан.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
Фірми представили розробки для лікування коронавірусу, онкології та трансплантації органів.
Нобелевскую премию по химии получили Лист и Макмиллан за новые методы синтеза молекул с помощью асимметричного органокатализа