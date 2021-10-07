Двох китів урятували на узбережжі Атлантичного океану [ Редактировать ]
Двох китів урятували на узбережжі Атлантичного океану в Аргентині. Їх викинуло на берег. На допомогу прийшли понад три десятки людей. Самотужки зрушити з місця китів - до десяти метрів завдовжки й до восьми тонн завважки, рятувальникам не вдалося.
Через це під тіла тварин просунули троси, які згодом прикріпили до екскаватора. Так за допомогою техніки ссавців повернули до океану.
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