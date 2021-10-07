"Желтые" COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить [ Редактировать ]
Так называемые "желтые" COVID-сертификаты в приложении "Дия" уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.
Об этом сообщается в Telegram-сервисе "Дия".
Сообщается, что "желтый" COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.
Как сгенерировать "желтый" сертификат:
- обновить приложение до последней версии в Google Play
- нажмите "Услуги" - "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат"
- подпишите согласие на передачу ваших данных "Дия. Подписью"
После того, как "Дия" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.
Ранее мы писали, как продлить действие COVID-сертификата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах
За сутки, 18 сентября, в мире обнаружили 350 897 новых случаев COVID-19
Запорожская область переходит в "оранжевую" зону карантина
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса