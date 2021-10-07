Білоруський програміст оприлюднив відеодокази знущань у російських тюрмах [ Редактировать ]
Тортури в російських в'язницях. Правозахисники отримали доступ до відеоархіву, на якому працівники колоній знущаються з бранців.
Побиття, сексуальне насильство, приниження і психологічний тиск - приголомшливі кадри протягом 5-ти років збирав білоруський програміст, який і сам відбував покарання у російській в'язниці.
Усе, що вдалося зберегти, передав для публікації сайту "Гулагу-Нет". Засновник порталу Володимир Осєчкін стверджує: відео знущань працівники колоній використовували для шантажу жертв.
І ця схема начебто організована на найвищому рівні. Після скандалу з публікацією архіву в тюрмах Федерації почалися перевірки. І вже є перші звільнення.
Та правозахисники вважають, що цього недостатньо й готуються передати відеоматеріали катувань до ООН.
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