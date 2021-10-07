Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала подробное описание так называемого постковидного синдрома. Документ с перечнем симптомов, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19, ВОЗ выложила на своем сайте.

По данным специалистов, от "длительного COVID", или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20% пациентов, перенесших коронавирус.

Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. При этом острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.

Основными симптомами постковидного синдрома медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.

Помимо таких общих признаков, как усталость и высокая температура, ученые называют головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.

Перенесшие коронавирус длительное время могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.

Под ударом находится и сердечно-сосудистая система. Многие люди, перенесшие COVID-19 обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердечного ритма, боли или чувство стеснения в груди. Изредка перенесенный коронавирус может проявляться в виде кожных заболеваний, например сыпи.

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ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.

Как сообщали "Подробности", наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются боли в мышцах (55%), головная боль (51%) и сухой кашель (49%).