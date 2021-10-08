На одной из киевских улиц на Куреневке установили новые таблички. Теперь улица носит имя украинско-чешского инвестбанкира Томаша Фиалы. Это заметил политик Дмитрий Корчинский.



Он отметил, что не видел решение Киевсовета о соответствующем переименовании улицы и подозревает, что кто-то таким образом решил угодить Фиале.

"Томаш Фиала - владелец главного в Украине манихейского интернет-издания "Украинская правда", пытался продать китайцам Мотор Сич. Еще он инвестор (то есть что-то хочет украсть). В связи с этим общественность спрашивает: 1. Существует решение Киевсовета о переименовании улицы, или Фиала просто заплатил, или это кто-то под него прогибается? 2. Не имеет ли к этому отношения фракция Голос в Киевсовете, которую возглавляет бывший работник фиалы с Dragon Capital Макс Нефедов? 3. Томаш Фиала еще жив? Ибо имя физлица может предоставляться улице только после смерти этого лица (единственный исключение - улица Фимы Звягильского в Донецке. Но после этого Донецк оккупировали). Еще могут называть именем лица, осуществившего подвиг во имя Родины. Какой подвиг совершил Фиала?", - отмечает Дмитрий Корчинский.

По его словам, также улицу могут называть именем лица, которое унесло вклад в Независимость или развитие государства, осуществило весомый вклад в международный авторитет Украины, в поддержание международного мира, сделало что-то большое в науке, культуре.

"Вклад Фиалы - это многомиллиардный иск Китая в Украину. Может улицу его именем назвали именно за это?", - иронизирует он.