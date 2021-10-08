Голові політради "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Голова СБУ Іван Баканов і Генпрокурорка Ірина Венедіктова сьогодні зібрали журналістів та оприлюднили аудіозапис. Йдеться про купівлю вугілля з окупованих територій Донбасу. У справі також фігурують колишні вищі посадовці України та Нацбанку. Прокуратура проситиме для Віктора Медведчука заставу - один мільярд гривень.

Іван Баканов, голова Служби безпеки України:

Крім інших доказів, про які ми говорили, ми маємо покази свідків, колишніх високопосадовців уряду України та державних підприємств, що повністю підтверджують те, що ви почули зараз на аудіозаписах.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Ми готові йти до суду, як прокурори з цим епізодом. Далі будемо наполегливо працювати й по іншим учасникам цієї схеми. Ви бачите, що прізвища ми не називаємо, але це поки що.

Генпрокурор та голова СБУ повідомили, що Віктору Медведчуку вже вручили нову підозру. Однак адвокати політика це заперечують і заявляють про процедурні порушення. Як усе було - далі.

Скажіть, будь ласка, а ви з якою метою? Яке доручення? Назвіть це доручення? - Я ж хотів його озвучити. - Та не надо его озвучувати. - Оголошення повідомлення про підозру. - А в якому провадженні? Нас викликали сюди й проводиться процесуальні дії в провадженні яке закінчується цифрами 0072. А в вас яке провадження? - В мене інший номер. - В іншому номері провадження нас не викликали. Вручіть нам, будь ласка, повістку, і ми до вас з'явимося.

В партії "Опозиційна платформа - за життя" назвали нові звинувачення - черговими репресіями, а також намаганням приховати за ними офшорні скандали. Я нагадаю, Віктор Медведчук зараз перебуває під домашнім арештом. Його адвокати неодноразово намагалися оскаржити цей запобіжний захід. Сам народний депутат і його партія називають справу - політичним переслідуванням, і всі звинувачення відкидають.