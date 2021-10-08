Нові обвинувачення Віктору Медведчуку: це репресія для опозиції та розправа над політичними опонентами [ Редактировать ]
Голові політради "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.
Голова СБУ Іван Баканов і Генпрокурорка Ірина Венедіктова сьогодні зібрали журналістів та оприлюднили аудіозапис. Йдеться про купівлю вугілля з окупованих територій Донбасу. У справі також фігурують колишні вищі посадовці України та Нацбанку. Прокуратура проситиме для Віктора Медведчука заставу - один мільярд гривень.
Іван Баканов, голова Служби безпеки України:
Крім інших доказів, про які ми говорили, ми маємо покази свідків, колишніх високопосадовців уряду України та державних підприємств, що повністю підтверджують те, що ви почули зараз на аудіозаписах.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Ми готові йти до суду, як прокурори з цим епізодом. Далі будемо наполегливо працювати й по іншим учасникам цієї схеми. Ви бачите, що прізвища ми не називаємо, але це поки що.
Генпрокурор та голова СБУ повідомили, що Віктору Медведчуку вже вручили нову підозру. Однак адвокати політика це заперечують і заявляють про процедурні порушення. Як усе було - далі.
Скажіть, будь ласка, а ви з якою метою? Яке доручення? Назвіть це доручення? - Я ж хотів його озвучити. - Та не надо его озвучувати. - Оголошення повідомлення про підозру. - А в якому провадженні? Нас викликали сюди й проводиться процесуальні дії в провадженні яке закінчується цифрами 0072. А в вас яке провадження? - В мене інший номер. - В іншому номері провадження нас не викликали. Вручіть нам, будь ласка, повістку, і ми до вас з'явимося.
В партії "Опозиційна платформа - за життя" назвали нові звинувачення - черговими репресіями, а також намаганням приховати за ними офшорні скандали. Я нагадаю, Віктор Медведчук зараз перебуває під домашнім арештом. Його адвокати неодноразово намагалися оскаржити цей запобіжний захід. Сам народний депутат і його партія називають справу - політичним переслідуванням, і всі звинувачення відкидають.
по теме
На паузі - вже кілька слухань поспіль. Цього разу суд не встиг ознайомитися з документами, які подали сторони процесу. Минулого - через хворобу одного із суддів. В опозиції вважають, що розгляд справи затягують свідомо.
У списку обговорень - низка світових тем. Уже відомо, що питання про політичне переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії відхилили.
Гео Леросу загрожує три роки обмеження волі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Наразі слідчі готуються до експертиз.
Смерть Полякова - стала топтемою і в парламенті. Анна Скороход - знепритомніла просто в Раді, коли почула цю новину. А от депутатка від "Слуг" Галина Третьякова - шокувала всю країну!
Раніше Медведчуку висунули звинувачення в замаху на розкрадання природних ресурсів, у переданні спецслужбам Росії відомостей, що містять державну таємницю, і в антиукраїнській діяльності.