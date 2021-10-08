Опозиція закликала Верховну Раду підвищити пенсії українцям [ Редактировать ]
Підвищити пенсії українцям вимагає опозиція. Верховну Раду закликали підтримати коштами всіх - а це 11 мільйонів пенсіонерів та повернути виплати чорнобильцям і військовим. А ще наполягають збільшити витрати на субсидії та зменшити комунальні тарифи. В опозиції сподіваються, ці норми внесуть у бюджет на наступний рік.
Наталія Королевська, народний депутат України:
Щоб частина грошей, які є сьогодні в бюджеті були направлені, спрямовані на підняття, індексацію всім 11 мільйонам пенсіонерів країни. І ми вимагаємо, щоб людям давали економічно обґрунтовані тарифи. Щоб знизили тарифи. Це ті червоні лінії, які повинні бути вирішені в цьому парламенті сьогодні.
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