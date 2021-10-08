Підвищити пенсії українцям вимагає опозиція. Верховну Раду закликали підтримати коштами всіх - а це 11 мільйонів пенсіонерів та повернути виплати чорнобильцям і військовим. А ще наполягають збільшити витрати на субсидії та зменшити комунальні тарифи. В опозиції сподіваються, ці норми внесуть у бюджет на наступний рік.

Наталія Королевська, народний депутат України: