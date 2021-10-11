Війна на Донбасі: біля Причепилівки гатили з важких мінометів [ Редактировать ]
Десять ворожих атак було минулої доби на Сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82 міномети та протитанковий ракетний комплекс.
З важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстрілював чотири рази - з гранатометів та стрілецької зброї. Двічі під ворожий вогонь потрапляли й райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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