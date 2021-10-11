Пам'ятник Ангелі Меркель встановили у баварському музеї Темпель [ Редактировать ]
У баварському музеї Темпель встановили пам'ятник Ангелі Меркель. Скульптура зображує канцлерку на коні. Меркель одягнена у звичний брючний костюм та тримає руки у своєму фірмовому положенні.
Статуя зроблена з бетону за допомоги 3D-друку та пофарбована у золотистий колір. Автор - німецький художник Вільгельм Кох.
Своєю роботою він хотів вшанувати 16-річну еру правління Меркель, яка має завершитися після утворення нової коаліції.
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