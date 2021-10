В Стокгольме объявили имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции. В 2021 году награду получили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Хидо Имбенс. Об этом сообщается на сайте Нобелевской академии.

Половину премии получит Кард, вторую половину поделят между собой Ангрист и Имбенс.

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn