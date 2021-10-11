В Стокгольме объявили имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции. В 2021 году награду получили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Хидо Имбенс. Об этом сообщается на сайте Нобелевской академии.

Половину премии получит Кард, вторую половину поделят между собой Ангрист и Имбенс.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Ангристу и Имбенсу премия присуждена "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", а Карду - за "эмпирический вклад в экономику труда". Дэвид Кард провел социальный эксперимент, чтобы исследовать, как повышение минимальной заработной платы влияет на занятость.

Напомним, что Нобелевскую премию, названную в честь ее учредителя Альфреда Нобеля, присуждают за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения в области медицины, физики, химии, литературы, экономики и в области установления мира во всем мире. В этом году размер награды составляет $1,2 млн.

Объявление лауреатов по экономике закрывает нобелевскую неделю. Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

На прошлой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2021 год в области физиологии и медицины (как живые организмы чувствуют температуру), физики (изучение сложных систем), химии (новые методы синтеза молекул), литературе (Абдулразак Гурна) и премию мира (Дмитрий Муратов и Мария Ресса).