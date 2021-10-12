Місцевий уряд нічого не може зробити

Жителі села Паращине Поле поблизу Кропивницького відрізані від цивілізації. Дістатися до них можна лише вузеньким ґрунтовим шляхом. Чому донедавна насипна дорога чотири метри завширшки перетворилася на півтораметрову стежку? Олена Бринза розкаже.

У селі Паращине Поле, під Кропивницьким, жилі близько десяти обійсть. А з сусідніми селами їх зв'язує лише ось ця ґрунтова дорога, півтора метра завширшки. Нею заледве проїжджають автівки, а в негоду й люди пройти не можуть.

Світлана Яценко, жителька села Паращине Поле:

Як йдемо, діти беруть перевзувачку, отам на асфальті чоботи знімають, перевзувають туфельки - і йдуть в школу. Швидкі сюди нічого не хоче їхати, сюди навіть з города таксі не хоче їхать.

Стан дороги особливо погіршився останніми роками. І жителі Паращиного Поля звинувачують у цьому місцевого фермера.

Світлана Хлопотіна, жителька села Паращине Поле:

У нас є фермер Мізецький. Який орендує це поле. І кожного року, розпахуючи, сіючи, людина просто захоплювала майже половину дороги. Ця дорога розорювалась, культивувалась, засівалась, а потім, коли великі дощі - з поля наносить чорнозем, таким чином дорогу майже знищили.

Фермер на звинувачення селян не реагує. А всі претензії радить вирішувати через суд.

Григорій Мезецький, фермер:

У мене єсть на карті визначена територія моєї землі, чужої, другої землі я не знаю, якщо я вийшов за межі, я готовий перед будь-яким судом нести відповідальність.

Та біда в тому, що судитися з фермером у селі нікому. Серед місцевих жителів - більшість пенсіонери. А місцева влада хоч і підтримує людей, та з фермером наразі намагається домовитися.

Людмила Григор, староста Степового старостинського округу:

Він обіцяв, що зробить оболоку. Обрив, рів такий викопає, люди самі виявили бажання посадить лісополосу, бачили ви самі, це було весною, а вже осінь - дій ніяких.

Про асфальт жителі Паращиного Поля навіть не мріють. Кажуть, розуміють: щоб прокласти вісімсот метрів дорожнього полотна, треба чотири сільські бюджети. Тож просять місцеву владу підсипати залишки дороги - щебенем. Сільрада ніби й обіцяє кошти на це знайти, однак тут же пояснює: через змив ґрунту, це марна праця.