Обласні постачальники відмовляються надавати газ по фіксованій ціні [ Редактировать ]
Опалювальний сезон ще не розпочався, а в областях - вже проблеми. Попри підписаний Меморандум із центральною та місцевими владами й Нафтогазом - про фіксований тариф на газ, на Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації. Бо постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін. Схожа ситуація - і в інших областях, зокрема на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині та Одещині...
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У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу.
Подешевшав, але не значно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ "пригальмували". Тепер тисяча кубів коштує приблизно тисячу доларів. Утім, це - все одно дорого!
Правительство Украины, "Нафтогаз" Украины и Ассоциация городов подписали Меморандум о взаимопонимании
Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.
Кирило Тимошенко прокоментував загальну паніку навколо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах