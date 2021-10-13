Хотя камни в почках это обычное заболевание, многие не знают, как его распознать. Эксперт объясняет, на какие предупреждающие признаки и симптомы следует обращать внимание, передает newsyou.info.

Уролог Смита Де, доктор медицинских наук, в недавней статье известной клиники Кливленда (США) объясняет, какие ранние признаки и симптомы вы не должны игнорировать и когда вам нужно обратиться за лечением.

Камни в почках представляют собой твердые, часто неправильной формы отложения минералов и солей, которые образуются в мочевыводящих путях. "Они образуются в почках, но затем могут двигаться и застревать в мочеточнике", - объясняет доктор Де.

Уролог объясняет, какие ранние предупреждающие признаки могут указывать на камень в почках:

Боль в боку

У многих пациентов боль начинается в области бока и часто переходит оттуда в область живота и паха. "Многие люди сбиты с толку, потому что у них могут быть проблемы со спиной, и они думают, что это камень в почках", - говорит Смита. Но: "Обычно у вас не бывает боли в почках в средней части спины на позвоночнике или в нижней части спины на тазобедренных костях".

Боль приходит и уходит

Вы можете испытывать периодическую боль, известную как почечная колика. Боль будет приходить и уходить, поскольку моча может течь вокруг камня. "Многие люди предполагают, что их камень исчез, потому что ушла боль, но часто это не так", - сказал врач. "Это может означать, что моча теперь может проходить мимо камня и не может быть возвращена в почки".

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