Хотел вернуть любимую: в Одессе выходец из Азии пырнул ножом бывшую и ее коллегу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе 33-летний выходец из Южной Азии ранил ножом свою бывшую девушку и ее коллегу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской. Иностранец подкараулил 21-летнюю любимую возле ее работы и начал умолять вернуться к нему.
Услышав категоричное "нет", вспыльчивый азиат начал хватать ее за одежду и толкать. За жертву абьюза решил вступиться ее коллега, который стал свидетелем сцены.
Взбешенный иностранец достал нож и бросился на заступника. 29-летнего героя госпитализировали с проникающими ранениями груди, брюшной полости и порезом шеи. В соседнем отделении оказалась и девушка, получившая порезы шеи и рук.
После поножовщины Отелло скрылся. Через несколько дней его разыскала и задержала полиция. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе беременную женщину изнасиловали трое мужчин.
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