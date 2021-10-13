В Одессе 33-летний выходец из Южной Азии ранил ножом свою бывшую девушку и ее коллегу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской. Иностранец подкараулил 21-летнюю любимую возле ее работы и начал умолять вернуться к нему.

Услышав категоричное "нет", вспыльчивый азиат начал хватать ее за одежду и толкать. За жертву абьюза решил вступиться ее коллега, который стал свидетелем сцены.

Взбешенный иностранец достал нож и бросился на заступника. 29-летнего героя госпитализировали с проникающими ранениями груди, брюшной полости и порезом шеи. В соседнем отделении оказалась и девушка, получившая порезы шеи и рук.

После поножовщины Отелло скрылся. Через несколько дней его разыскала и задержала полиция. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе беременную женщину изнасиловали трое мужчин.