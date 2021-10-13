В среду, 13 октября, скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На работу в ЧАЭС Брюханова назначили в 1970 году . Сначала он возглавлял строительство, но после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию всей станции.

. Сначала он возглавлял строительство, но после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию всей станции. После взрыва его отстранили .

. В июле 1988 года его приговорили к 10 годам заключения .

. Через пять лет Брюханова досрочно освободили.

26 апреля этого года Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле. Среди них и первый доклад Брюханова "наверх" - на нем отметка секретно. Тогда он писал, что ситуация в городе Припять и в районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Ранее мы писали о том, что инженеры Корейского института исследований атомной энергии KAERI проведут дезактивацию радиоактивно загрязненных материалов на Чернобыльской АЭС. Также мы писали о том, что 11 октября известный 49-летний львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара внезапно скончался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.