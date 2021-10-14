Продовжити дію COVID-сертифікатів до наступного літа планують у Франції. В уряді наголосили - пандемію не подолано, а тому існує ризик відновлення поширення коронавірусу. Через це чиновники зазначили, що, найімовірніше, потреба в COVID-сертифікаті зберігатиметься щонайменше до 31 липня 2022 року. Це означає, що для відвідування визначених закладів, французи обов'язково мають показати свої COVID-паспорти.