Французи продовжать дію COVID-сертифікатів до наступного літа [ Редактировать ]
Продовжити дію COVID-сертифікатів до наступного літа планують у Франції. В уряді наголосили - пандемію не подолано, а тому існує ризик відновлення поширення коронавірусу. Через це чиновники зазначили, що, найімовірніше, потреба в COVID-сертифікаті зберігатиметься щонайменше до 31 липня 2022 року. Це означає, що для відвідування визначених закладів, французи обов'язково мають показати свої COVID-паспорти.
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