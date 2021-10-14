Сьогодні - у свято Покрови Пресвятої Богородиці - багато харків'ян прийшли саме до Покровського собору. Це - одна з найстаріших будівель Харкова. Побудований у 1689 році, храм зберігся майже у своєму первозданному вигляді. У 90-х собор разом з архітектурним комплексом Свято-Покровського монастиря повернули церкві.

Михайло Добкін, міський голова Харкова (2006-2010):