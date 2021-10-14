Харків'яни святкують Покрова у Покровському собору [ Редактировать ]
Сьогодні - у свято Покрови Пресвятої Богородиці - багато харків'ян прийшли саме до Покровського собору. Це - одна з найстаріших будівель Харкова. Побудований у 1689 році, храм зберігся майже у своєму первозданному вигляді. У 90-х собор разом з архітектурним комплексом Свято-Покровського монастиря повернули церкві.
Михайло Добкін, міський голова Харкова (2006-2010):
Покрова Пресвятой Богородицы - это праздник очень важный для православной церкви, нашей украинской. И в этот праздник Божья матерь, если у нее просить, дает защиту всем и многим. И понятное дело, что сегодня наш монастырь носит название Покровский. Отсюда пошел Харьков, это самое сердце нашего города.
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