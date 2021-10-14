"Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії "Метінвест", - сказав Кочурін.

Що відомо про конкурс

У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах "Метінвесту" та взяти участь у конференціях. Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають: