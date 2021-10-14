"Можливість для молодих спеціалістів" - заступник мера Маріуполя про конкурс Worldskills [ Редактировать ]
В Маріуполі відбувся перший відбірковий етап конкурсу професій Worldskills. Генеральним партнером заходу є "Метінвест".
За його словами, дуже хотілося б щоб хлопці і дівчата, які демонстрували свої професійні навички на конкурсі, працювали в Маріуполі.
"Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії "Метінвест", - сказав Кочурін.
Що відомо про конкурс
У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах "Метінвесту" та взяти участь у конференціях. Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають:
- майстер-класи;
- екскурсії на підприємства;
- зустрічі з топ-менеджерами групи.
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