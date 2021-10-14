День Захисника України вже восьмий рік святкує вся країна. Цього року його перейменували на День захисників і захисниць, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали невипадково. Це свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. Саме на Покрову традиційно вшановували українське військо.

Сьогодні вшановують пам'ять загиблих оборонців. Під час церемонії у Міноборони Дзвін Пам'яті пролунав на честь усіх захисників. Зокрема й лейтенанта Олександра Москалюка та солдата Михайла Рибака. Вони загинули 14 жовтня 2014. Такі заходи і військові марші сьогодні проходять по всій країні. У тому числі й поблизу лінії фронту, зокрема, у Маріуполі та Сєверодонецьку.

Ранок, центральна площа Сєвєродонецька - нинішнього обласного центру Луганщини. Парадні "коробки" проводять останні тренування перед виходом. Сьогодні тут відбуватиметься перший в історії міста військовий парад.

На урочистому марші будуть представлені бригади, які нині боронять територію Луганщини. Окрім військових, до параду готуються поліцейські, рятувальники, бійці Нацгвардії та прикордонники. Замикатиме парадні розрахунки колона ветеранів АТО та ООС. Майже всі її учасники - вихідці з Луганщини. Вони захищали Україну із чотирнадцятого року.

Сергій Капилов, ветеран АТО:

Сьогодні колона зібрала 60 ветеранів, так, як і планувалося. Хлопці бойові, всі брали участь в бойових діях. В колоні представлені як жінки, так і чоловіки …ми готові до перемоги.

Попри похмуру погоду і невеликий дощ подивитися на парад зібралися тисячі містян. Пані Світлана прийшла із донькою. Жінка не випускає з рук український прапорець. Каже, цей парад вона чекала довгих сім років.

Світлана, жителька Сєвєродонецька:

Щоб люди вірили в себе, вірили в Україну, вірили в те, що ми ідемо правильним шляхом, що ми боремось за свою землю.

І от після офіційних промов і церемонії нагородження під марші шеренги бійців виходять на центральну вулицю Сєвєродонецька.

Кульмінацією дійства стала поява на параді бронетехніки. Центральним проспектом Сєвєродонецька проїхались "Кугуари", бойові машини десанту, поліцейські спецавтомобілі та БТР.

По суті, це перший масштабний парад, який провели в зоні ООС від самого початку війни і ледве не під носом у ворога. Нині Сєвєродонецьк - хоч і глибокий тил, але для важкої артилерії супротивника він усе одно в зоні ураження. Та в тому, що такий захід був потрібен, командир ОТУ "Північ" анітрохи не сумнівається.

Дмитро Красильніков, командувач оперативно-тактичного угруповання "Північ":