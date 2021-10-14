В Одесі рятують військовий корабель "Балта" [ Редактировать ]
В Одесі триває порятунок військового корабля. Вже другу добу судно ВМС "Балта" зазнає лиха в Чорному морі. Зараз його буксирують до Одеського порту, кажуть у штабі Військово-морських сил.
Моряки, які були на облавку, почуваються добре, частину з них евакуювали. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно зазнало аварії. В корпусі з'явилася пробоїна - затопило кілька відсіків.
Рятувальну операцію ускладнює шторм. Причини інциденту з'ясовують. Попередньо відомо, що аварія сталася, коли "Балта" намагалася пришвартуватися до причалу на острові Зміїний.
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Про це повідомив штаб Військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре, частину з них доправили до пункту дислокації, зазначили у штабі.
Напередодні поблизу острова Зміїний судно розмагнічування зазнало аварії, в ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода.
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Поврежденный накануне корабль Военно-морских сил буксируют в Одессу