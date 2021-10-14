В Одесі триває порятунок військового корабля. Вже другу добу судно ВМС "Балта" зазнає лиха в Чорному морі. Зараз його буксирують до Одеського порту, кажуть у штабі Військово-морських сил.

Моряки, які були на облавку, почуваються добре, частину з них евакуювали. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно зазнало аварії. В корпусі з'явилася пробоїна - затопило кілька відсіків.

Рятувальну операцію ускладнює шторм. Причини інциденту з'ясовують. Попередньо відомо, що аварія сталася, коли "Балта" намагалася пришвартуватися до причалу на острові Зміїний.