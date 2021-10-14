Унікальна порцеляна поповнила колекцію Кропивницького музею мистецтв. Тарілки, чашки, вази, статуетки 19 і 20 століття подарувала закладу викладачка мистецтв із Канади. Довгі роки вона збирала унікальні експонати. Купувала їх на блошиних ринках та аукціонах. Деяким витворам мистецтва майже 200 років.

Марія Войченко, науковий співробітник Кропивницького Музею мистецтв:

Маємо велику географію від Сходу до Заходу, від Америки до Канади, є різні експонати, з різних країн, тому можна порівняти як це робили там, як це робили деінде, і плюс до всього можна повивчати, хто кого копіював, тому що була така тенденція - спочатку порцеляна в Китаї, потім Японія , Європа і як це все куди переходило, і це дуже великий пласт роботи.