У Покровському жіночому монастирі від самого ранку готуються до святкової літургії.

Сьогодні в Україні не лише військове свято. Віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Саме до Покровського монастиря поїхала Олена Логінова. І дізналася, що це свято означає для вірян і духовенства?

У Покровському жіночому монастирі від самого ранку готуються до святкової літургії. Черниці устиляють сходи до храму килимом з осінніх квітів.

Монахиня:

Це така православна традиція, якщо приїжджає архієрей, то ми зустрічаємо його, робиться така спеціальна архієрейська доріжка із живих квітів. Це ми якби приносим жертву Богу...

До храму поволі сходяться віряни.

Молода дівчина:

Есть традиция - приходить на Покрову именно в Покровский монастырь, потому что тут такая благодать, старинный древний… тут на службе чувствуешь эту благодать.

За переказами, цього дня військо давніх русичів на чолі з Аскольдом взяло в облогу столицю Візантії - Константинополь. Налякані містяни в молитві звернулися до Богородиці. І вона з'явилася і вкрила людей своїм покровом. Ті стали невидимими для ворогів. А Аскольд і його дружина, вражені тим, що сталося, навернулися в християнство.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

Сьогодні вона захищає нас, дорогі браття і сестри, нашу Україну від тих всіх непорозумінь, які сьогодні існують в світі, вона допомагає знедоленим, обідженим, вона захищає нашу землю, а від нас потрібно єдине - на потребу, як сказав Господь про Марфу і Марію, ізбрати благочасть, бути єдиними у вірі, бути єдиними в своїх думках про свою землю, земну батьківщину, тому що поганий громадянин землі ніколи не буде громадянином неба.

Зі святом Покрови у Віталія своя історія, пов'язана із сімейною легендою. Нібито під час Другої світової ікона Покрови Пресвятої Богородиці врятувала його прабабусю із чотирьма дітьми.

Віталій, вірянин:

Когда забегали немцы в село и бегали по хатах, расстреливали людей, то она уже от безвыходи села в комнате, взяла икону, поставила перед собой. Они бегали ...ее не нашли, ни детей, никого, просто бегали все и ушли. И они остались все живы.

Із цим святом пов'язано багато народних прикмет. З давніх-давен вважали: якою буде погода на Покрову, такою слід чекати і зиму. А ще цього дня грали весілля, бо вірили: хто одружиться на Покрову, буде щасливим усе життя.