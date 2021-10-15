Три ворожих обстріли зафіксували на східному фронті за добу. Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських солдатів немає, повідомили у штабі. Станіслав Кухарчук продовжить.

Ось така вона - ранкова тиша над Луганщиною. Її розривають тільки кроки військових в окопах, птахів тут майже не чути, адже це лінія фронту. Обережно ми просуваємось до наших позицій.

Із настанням осені на Донбасі стали непрохідними не тільки дороги, аби не от такі піддони тут, в траншеях було б геть скрутно.

На будь який шурхіт зі сторони противника українські солдати реагують миттєво. Ледве заступивши на пост, Роман одразу хапається за кулемет.

Роман на фронті з 17-го року. Каже, відтоді інтенсивність боїв значно знизилась - помітно, що ворог по троху видихається.

Роман, військовослужбовець Збройних Сил України:

Вже видно і відчувається, що, можливо, тут їм вже надоїло воювати - тихо себе дуже поводять. Переважно, коли відбуваються зтички між нами, то іде таким чином, що вони нас надражнюють кілька днів і нам іде команда вогню у відповідь, або коли вони вже нагліють.

Та хлопець впевнений - це не привід для святкувань. Ворог ще від початку війни діє підступно і прораховує кожен свій крок. Розвідка наших позицій тут проводиться мало не щодня. Днями поблизу Золотого бійці затримали одного з ворожих розвідників, який випадково зайшов на наші позиції.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Группы ДРГ тут работают постоянно, так как тут ландшафт местности позволяет, а еще много кутов, посадок …позволяет, а еще и трава стоит.

А це вже Донеччина, Маріупольський військовий госпіталь. Військові не покладають рук навіть в тилу. Ці спеціалізовані ліжка та медичні меблі сюди привезли в рамках проєкту командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва "Допомога Схід". Гуманітарну допомогу надала Франція, привезти її допомогли українські перевізники. Таким обладнанням, каже командувач, мають забезпечити і військові, і цивільні заклади на території Луганської і Донецької областей.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:

Перш за все, ми намагаємось допомогти мешканцям нашої країни, які подолали чимало випробувань та мають непрості історії . Сподіваюсь, що нашими добрими вчинками ми повертаємо їм почуття безпеки та даємо впевненість у майбутньому.

Тільки протягом цього року в рамках проєкту "Допомога Схід" Франція передала 70 тон вантажів медичного призначення. Ними вже забезпечили 25 лікувальних закладів в зоні ООС .