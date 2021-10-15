Наразі жодне терористичне угруповання відповідальність за напад на себе не взяло.

У Кандагарі у мечеті прогримів вибух. Відомо про щонайменше півсотні загиблих, ще понад сотня людей поранені. До місця інциденту прибули медики, всіх постраждалих ушпиталили.

Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.

Але наразі жодне терористичне угруповання відповідальність за напад на себе не взяло.