Терорист-смертник спричинив вибув у афганській мечеті [ Редактировать ]
У Кандагарі у мечеті прогримів вибух. Відомо про щонайменше півсотні загиблих, ще понад сотня людей поранені. До місця інциденту прибули медики, всіх постраждалих ушпиталили.
Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.
Але наразі жодне терористичне угруповання відповідальність за напад на себе не взяло.
по теме
Приватні структури орендують для цього чартери. І саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад сто людей (59 з них - діти).
В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Безпосередньої загрози для їхнього життя немає. МЗС тримає з ними зв'язок і вже веде переговори про наступний евакуаційний рейс.
Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат - на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. Іще трьох - в інших районах. Усіх їх "Талібан" звинуватив у викраденні людей.
Під час слухань у Сенаті генерали Марк Міллі та Френк Маккензі заявили, що рекомендували американському президенту залишити в Афганістані військовий контингент у дві з половиною сотні солдатів.