Бійня у Бейруті! Ліванська влада дозволила військовим стріляти на ураження по озброєних людях. Після того, як напередодні невідомі відкрили вогонь по маніфестації "Хезболли". Жертвами перестрілки стали щонайменше шестеро людей. Ще тридцять - поранені.

Через що мітингували люди? І хто стріляв? Про це - у сюжеті Владислава Політа.

Обстріляні автівки, вибиті шибки та купа використаних гільз просто на дорозі. Так у ліванській столиці, Бейруті, оговтуються після стрілянини під час акції протесту, що відбулася напередодні.

Сотні людей вийшли на мітинг проти тамтешнього судді Тарека Бітара. Зокрема, вимагали його відставки. Учасники акції розповідають - незадоволені, як розслідують справу про торішній вибух селітри в порту Бейрута, а самого Бітара вважають упередженим суддею.

Ми вийшли на протест, щоб закликати до прозорого, чесного і справедливого розслідування, яке би здійснював незалежний орган. Ми не хочемо, щоб від нас приховували правду!

Організували мітинг представники шиїтських рухів - "Хезболли" й "Амалю". На їхню думку, суддя хоче зробити винним у вибуху колишній Кабінет міністрів, який саме ці два угруповання підтримують. Натомість чинний прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав шиїтів до спокою та попросив, цитую, "не втягувати країну в насильство". Також він додав - теж зацікавлений у чесному розслідуванні справи про вибух у порту.

Наджиб Мікаті, прем'єр-міністр Лівану:

Наша мета - розслідувати справу, отримати висновок. Ми повинні співпрацювати з усіма сторонами, а ліванці мають бути єдиними. Бо всі хочуть досягти якогось результату.

І доки прем'єр закликав до миру, в самому центрі Бейрута сталася стрілянина. Невідомі з автоматів і важкого озброєння вели безперервний вогонь. Згодом туди прибули армійці й, оточивши територію, почали прочісувати райони в пошуках стрільців. Приїхали й медики. І почали вивозити поранених до найближчих лікарень.

Маріам Хассан, лікарка:

До нас привезли дуже багато поранених. Когось доставили вже мертвим. Ми бачили людей із кулями в голові, серці й тулубі.

Мохаммед Карсіфі, житель Бейрута:

Я почув постріли зовсім поряд. І, звичайно, кинувся ховатися. Було страшно, здавалося, кулі пролітають зовсім близько. Коли все закінчилося, ми вийшли. Я оглянув свій магазин і нарахував збитків на 100 тисяч доларів. Однак ніхто ж не відшкодує мені їх - ні грошима, ні товаром...

Військовим таки вдалося затримати потенційних стрільців. Зокрема, дев'ятьох громадян Сирії. Водночас про мотиви збройного нападу наразі не повідомляють. А нині Бейрут досі оточений загонами силовиків.

Інцидент, через який напередодні протестували, стався торік у вересні. У порту Бейрута пролунав потужний вибух - за офіційною версією, під час зварювальних робіт там здетонувало близько двох із половиною тисячі тонн селітри. Тоді загинуло понад 220 людей, тисячі зазнали поранень. Хвиля від вибуху була такої сили, що пошкодила не лише тисячі будинків і автівок у самому Бейруті, а й дійшла до столиці Кіпру - Нікосії, це за 200 кілометрів.