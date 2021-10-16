Їх шукали цілих п'ять років. І нарешті затримали. Спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів. Які ще у 2016 скоїли серію пограбувань у Запоріжжі. Всього зловмисників було семеро. Двох з них вбили ще тоді, під час одного з пограбувань. Ще двох затримали згодом. А решта, троє, весь цей час переховувалися.

Де саме? І як на них вийшли спецслужби - Анна Каменєва розкаже.

Ці кадри відзняті у липні 2016 року. Тоді на Маріупольській трасі невідомі в камуфляжі розстріляли інкасаторський автомобіль.

Александр Шацкий, прокурор Запорізької області:

Там произошел бой, настоящий бой. С применением оружия и с той, и с другой стороны. Со стороны правоохранительных органов никаких жертв нет.

Василь Грицак, голова СБУ (2015-2019):

Чотири здорових хлопці одягнені у військову польову спецназівську хорошу форму добротну вийшли прямо перед машиною, інкасаторський автомобіль був змушений зупинитися. Після цього вони спробували відкрити автомобіль, здійснивши постріл у скло, оскільки автомобіль броньований, скло втримало кулю і не пробило її, треба віддати належне інкасаторам, врубили задній хід і почали відхід.

Одного нападника тоді було вбито, ще одного затримали. Всього, за даними СБУ, в банді було 7 членів. Двоє загинули у 2016, ще двох затримали пізніше. Решта, троє, усі ці 5 років переховувалися в Донецькій області. Та продовжували грабувати.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Вони використовували документи-прикриття. Зокрема на імена загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу, та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

Учасники банди були добре озброєні. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та ручні гранати.