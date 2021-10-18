Відібрати літаки - щоб зупинити потік мігрантів. Такий план щодо Білорусі обговорюють у Брюсселі. Як його збираються втілювати? Та чому поляки вимагають від уряду не виганяти біженців? Про все докладно - Олена Абрамович.

Зупинити тортури на білоруському кордоні та почати нарешті приймати мігрантів. З таким закликом до влади вийшли на вулиці Варшави сотні поляків.

Акцію організували після новин про чергову смерть на кордоні - уже шостого мігранта. Активізувалися і правозахисні групи - почали надавати допомогу тим, кому вдалося перетнути кордон.

Мая, волонтерка польської правозахисної групи:

Ми можемо представляти цих людей в органах влади й відстежувати, чи нададуть їм статусу біженців, чи все відбувається згідно із законом, щоб їх не витіснили знову назад до Білорусі.

Тактику повертати мігрантів польська влада обрала, аби дати зрозуміти біженцям із Близького сходу - їх тут не чекають. Проте прибулі в Польщі не затримуються. Їх більше цікавить Німеччина. І тамтешні поліцейські вже закликали владу тимчасово повернути контроль на кордонах із Польщею.

Міхаель Штюбґен, керівник Управління внутрішніх справ Бранденбурга:

Проблема полягає в тому, що білоруський режим влаштував фактично торгівлю людьми. І кількість прибулих тільки зростає. Спочатку це були чоловіки з Іраку, тепер - їдуть цілими сім'ями. З Афганістану та з Ірану.

Мігранти прилітають у Білорусь прямими авіарейсами. Заради такого "туризму" "Белавіа" навіть збільшили кількість рейсів. Та Євросоюз має інструмент, щоб перекрити цей маршрут. Адже чимало літаків білоруси орендують саме в європейських компаній.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Лукашенко - не інакше, як керівник державної групи контрабандистів. Ми більше не толеруватимемо того, що деякі авіакомпанії заробляють на цій схемі, перевозячи біженців до Німеччини чи інших країн. Потрібні санкції, які б чітко давали зрозуміти, що ми не готові більше терпіти таких дій.

ЄС може покарати "Белавію", заборонивши будь-яку співпрацю з нею. У тому числі - давати в користування літаки. Уперше така пропозиція прозвучала ще в серпні - від Литви, Латвії й Польщі. Тепер її докладніше обговорили на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Олена Абрамович, кореспондентка: