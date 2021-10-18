Колишній держсекретар США - генерал Колін Пауелл помер від ускладнень коронавірусної інфекції. Йому було 84 роки. І він був повністю вакцинований - повідомляють родичі. Пауелл став першим афроамериканцем на посаді радника з нацбезпеки в адміністрації Рональда Рейгана.

За плечима Пауелла - успішна операція США в Панамі. До того ж він брав участь у розробці плану операції "Буря в пустелі" в 1991 році. У середині 90-х Пауеллу пророкували крісло в Білому Домі та посаду першого в історії США темношкірого президента.

Ллойд Остін, міністр оборони США: