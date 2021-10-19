Ситуація на Донбасі: ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонту шахти [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу три ворожі атаки. Поблизу Пісків та Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. З передової - репортаж Станіслава Кухарчука.
Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже восьмий рік стоїть у руїнах - бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі.
Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт…Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.
Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув - міцно спав після нічного чергування.
Єгор, військовослужбовець Збройних сил України:
-Крили та й крили …хай криють далі …-Ніхто тут на це навіть уваги не звертає ?- Та в принципі все рівно, хай працюють, наші будуть у відповідь давати.
Попри тимчасове перемир'я наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут, на передовій, про так званий "режим припинення вогню" - противник у будь-який момент може просто забути.
Все видно чудово …зеленка вже впала, видно позиції дуже гарно …видно окопи нові, бліндажі.
Поки є можливість і час саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки й посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер - він помітив пересування нашої групи.
Та попри ворожий вогонь роботу треба зробити - Максим підпалює дроти і ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує.
Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїні Пісків - це найкраща схованка на відкритій місцевості.
Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів.
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