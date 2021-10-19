У світі зафіксували 330 тисяч нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Понад 330 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу.
Найбільше - у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих.
У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в країні не працюватимуть магазини і розважальні центри.
Також діятиме комендантська година - з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія.
Ситуація погіршується у регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.
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