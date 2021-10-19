COVID-19 у світі: латвійці запроваджують локдаун [ Редактировать ]
Понад 330 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії й Росії. Померли близько п'яти тисяч інфікованих.
У Латвії запроваджують локдаун. З четверга в країні не працюватимуть магазини й розважальні центри. Також діятиме комендантська година - з восьмої вечора до п'ятої ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.
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