До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція

Чеського президента позбавляють повноважень. Рішення вже підтримав комітет тамтешнього Сенату з питань Конституції. Тепер черга - за депутатами.

Третій президент Республіки вже понад тиждень перебуває в реанімації. І за словами голови парламенту, не здатен виконувати своїх обов'язків. Отож, пропонують розподілити їх - між іншими органами влади.

Мілошу Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз не розголошують. Чеська поліція підозрює, що адміністрація президента могла надавати неточну інформацію про стан здоров'я очільника держави. Розпочато слідство за статтею "Злочин проти республіки".