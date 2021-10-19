Чеського президента позбавили повноважень через стан здоров'я [ Редактировать ]
Чеського президента позбавляють повноважень. Рішення вже підтримав комітет тамтешнього Сенату з питань Конституції. Тепер черга - за депутатами.
Третій президент Республіки вже понад тиждень перебуває в реанімації. І за словами голови парламенту, не здатен виконувати своїх обов'язків. Отож, пропонують розподілити їх - між іншими органами влади.
Мілошу Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз не розголошують. Чеська поліція підозрює, що адміністрація президента могла надавати неточну інформацію про стан здоров'я очільника держави. Розпочато слідство за статтею "Злочин проти республіки".
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Президента доправили до лікарні одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах.
В госпиталь 7-летний Земан направился после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших парламентских выборов. Из-за невропатии ног президент Чехии недавно пересел в инвалидное кресло. Известно, что у него слабый слух, диабет и пониженное артериальное давление
Мілош Земан уже понад тиждень перебуває у реанімації.
Мілош Земан уже понад тиждень перебуває у реанімації.
Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а в минулому - начебто зловживав алкоголем.