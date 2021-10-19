Варшава проти Брюсселя. Суперечка між Польщею та Євросоюзом через невиконання польською владою рішень Європейського суду - набирає обертів. Польський прем'єр приїхав до Європарламенту поскаржитися на втручання Брюсселя у внутрішні справи його країни. А натомість отримав погрози. Олена Абрамович - розкаже більше.

Усе не так, як ви думаєте. Приблизно з такими поясненнями приїхав до Європарламенту польський прем'єр Матеуш Моравецький. Викликали його сюди, бо сьомого жовтня Верховний суд Польщі скасував постанови Європейського суду. Такого в історії ЄС ще не було. Адже всі країни-члени під час вступу визнають європейські закони найвищими.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Я усвідомлюю, що нещодавнє рішення Конституційного суду Польщі викликало велике непорозуміння. Якби я почув, що конституційний суд іншої держави-члена визнав договори ЄС недійсними, я, звичайно, був би здивований. Але насамперед спробував би зрозуміти фактичне рішення суду.

Матеуш Моравецький став запевняти - якби Євросоюз зі своїми рішеннями не заходив надто далеко, Варшава б їх не скасовувала. Мовляв, не можна мовчати, коли кордони порушуються. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тим часом нагадала, як поляки віддано боролися 40 років тому, щоб повалити комуністичний режим і вступити до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Вони хотіли вільно обирати владу. Прагнули свободи слова та вільних ЗМІ, покласти край корупції. І щоб незалежні суди захищали їхні права. Натомість ми бачимо, як із суддів знімають недоторканність та звільняють з посад без підстав.

Саме прагнучи зберегти незалежність судів Польщі, Брюссель останнім часом критикував польську судову реформу. Та влада країни продовжувала вручну замінювати суддів, а потім Конституційний суд Польщі постановив: законодавство ЄС для поляків - другорядне. І це стало шоком для Європи.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:

Європа, зокрема ЄС, не зможе пережити кінець верховенства права. Це мають зрозуміти й ті країни, де вважається, що верховенство права - це щось не дуже важливе. Якщо закони порушуються, то на це є причини. І полягають вони у спробі захопити владу.

Клеман Бон, міністр закордонних справ Франції:

Договори ЄС - це не якісь папірці, які ми можемо порвати й сказати: оце мені подобається, а це ні. Це наші суверенно обрані, суверенно визнані цінності. Поставити під сумнів верховенство права - означає поставити під сумнів Європейський Союз.

Очільниця Єврокомісії озвучила низку можливих санкцій, якщо Польща не поступиться. Зокрема, скорочення фінансування, штрафи й позбавлення права голосу в Раді ЄС. Тим часом євродепутати порадили їй поквапитися. Інакше подадуть до суду на Єврокомісію за бездіяльність щодо порушень європейського права.