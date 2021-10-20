Білорусь вийде на ринок з власною вакциною від ковіду [ Редактировать ]
У Білорусі розробляють власний препарат проти COVID-19. Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата. Але додав, що випускати її почнуть аж у 2023 році.
Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус "психозом". І рекомендував білорусам "труїти вірус горілкою та лазнею", а також "частіше дихати димом від багаття".
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Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці".
Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата.
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