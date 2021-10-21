В Україні зафіксували 19 тисяч нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу майже 19 тисяч випадків коронавірусу.
Пів тисячі людей померли. Одужали - понад 7 тисяч.
Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях.
Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 220 тисяч українців.
Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян.
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Загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей.
Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.
202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Ковідні лікарні Києва заповнені вже наполовину. Щоденно госпіталізують понад 300 нових хворих. За словами лікарів, вірус став агресивнішим, частіше хворіють діти та молодь.
352 пацієнти померло, 5,5 тисяч - одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині – 1,5 тисячі випадків.