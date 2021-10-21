В Україні зафіксували нові коронавірусні антирекорди [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу майже 22,5 тисячі інфікувань коронавірусом.
546 пацієнтів померли. Обидві цифри - антирекорди від початку пандемії.
Найбільше нових хворих на Одещині, Житомищині, Львівщині і Запоріжжі.
Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян.
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