Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету на наступний рік [ Редактировать ]
Напередодні Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету на наступний рік у першому читанні.
Середньорічний курс закладають на рівні 28,5 гривень за долар, мінімальна зарплата - 6 700, споживча інфляція сягне 6%. 319 мільярдів гривень піде на безпеку і оборону, 185 мільярдів отримають освітяни, 197 - медики.
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