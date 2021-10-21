Сотни детей стали жертвами неизвестной болезни [ Редактировать ]
На западе Демократической Республики Конго в районе города Гунгу в течение последних двух месяцев от неизвестной смертельной болезни умерли как минимум 165 детей. Об этом сообщает издание Actualite.
В первый раз болезнь проявила себя в августе 2021 года. Согласно данным медиков, она поражает малышей в возрасте до 5 лет. При этом глава общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы рассказывает, что в сутки умирают по четыре ребенка.
Отмечается, что в настоящее время в район распространения болезни отправились специалисты Министерства здравоохранения ДР Конго. Их основной задачей будет определение источника заражения, а также разработка мер для защиты от инфекции.
Читайте также, в индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной смертельной лихорадки в течение недели скончались почти 70 человек, 40 из которых - дети. Наибольшее количество зараженных наблюдается на территории сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.
Кроме того, в Демократической республике Конго от вспышки неустановленной патологии скончались 15 человек пожилого возраста, которые находились в местной больнице. Заболевание начинается с головных болей, потом начинает болеть все тело.
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