Погодився на госпіталізацію, припиняти голодування - наміру не має. Про стан ув'язненого Міхеіла Саакашвілі розповів грузинським ЗМІ його особистий лікар.

Коли політика переведуть до медзакладу, ще незрозуміло, бо це питання треба узгодити з міністерствами юстиції та охорони здоров'я. Саакашвілі голодує понад 15 днів. Нещодавно його оглянули лікарі. Кажуть, морально в'язень почувається добре, але має проблеми з пересуванням.