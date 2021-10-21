Міхеїл Саакашвілі погодився на госпіталізацію [ Редактировать ]
Погодився на госпіталізацію, припиняти голодування - наміру не має. Про стан ув'язненого Міхеіла Саакашвілі розповів грузинським ЗМІ його особистий лікар.
Коли політика переведуть до медзакладу, ще незрозуміло, бо це питання треба узгодити з міністерствами юстиції та охорони здоров'я. Саакашвілі голодує понад 15 днів. Нещодавно його оглянули лікарі. Кажуть, морально в'язень почувається добре, але має проблеми з пересуванням.
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Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.
Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Сьогодні в країні заплановані масові акції протесту. Саакашвілі затримали в Грузії першого жовтня, коли він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах.
Політик оголосив голодування і написав лист Володимиру Зеленському. У ньому подякував за прагнення його звільнити.
Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент вимагає депортувати його до України. Однак зауважив: Тбілісі зробить це через шість років - після виконання судових вироків
Він полетів туди на місцеві вибори - хотів проголосувати, підтримати свою партію. І навіть взяти участь у марші на Тбілісі. І це попри те, що уряд країни неоднаразово його попереджав - тільки-но він перетне кордон, його одразу затримають.