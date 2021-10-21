Шторм "Аврора" налетів на Францію [ Редактировать ]
Шторм "Аврора" налетів на Францію. Через шквальний вітер на півночі країни знеструмлені близько чверті мільйона будинків, кілька споруд повністю зруйновані.
Пориви сягали ста сімдесяти п'яти кілометрів за годину. Негода втрутилась у графік залізничних перевезень. Поламані гілки й цілі дерева падали на колії. Шторм дістався Парижа - там вітер сягав ста кілометрів за годину. У місті Ландерно затопило набережну та прилеглі крамниці.
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