Десятирічний хлопчик випросив у папи Франциска - шапочку - просто під час аудієнції. Кумедний випадок стався напередодні у Ватикані. Поки понтифік приймав вірян, на сцену до нього щонайменше тричі підійматися один і той самий хлопчисько.

Стрибав поруч, гойдався за руки зі святим отцем і торкався його головного убору. Малий таки домігся свого - Франциск подарував йому свій пілеолус - так називається біла папська шапочка. Голова католицької церкви подякував дитині за урок - ні, не терпіння, а зворушливої щирості й безпосередності.