Папа Римський Франциск подарував головний убір хлопчику [ Редактировать ]
Десятирічний хлопчик випросив у папи Франциска - шапочку - просто під час аудієнції. Кумедний випадок стався напередодні у Ватикані. Поки понтифік приймав вірян, на сцену до нього щонайменше тричі підійматися один і той самий хлопчисько.
Стрибав поруч, гойдався за руки зі святим отцем і торкався його головного убору. Малий таки домігся свого - Франциск подарував йому свій пілеолус - так називається біла папська шапочка.
Папа Франциск:
Хочу подякувати цій дитині за урок, який вона всім нам дала. Нехай Господь у майбутньому береже цього хлопчика, бо він діяв щиро. Дитину веде серце, а не голос розуму.
по теме
Голова католицької церкви подякував дитині за урок - ні, не терпіння, а зворушливої щирості й безпосередності.
Особливість закладу в тому, що там зможуть навчатися та опановувати професії саме повнолітні вихованці - від вісімнадцяти й старші.
Від потужного пориву вітру в Кременчуці відчахнулася гілка дерева. Саме в цей час група дітлахів бавилися на подвір'ї дитсадка.
Геть - дистанцію! У селах Рівненщини - батьківське повстання! Вони просять повернути дітей за парти. Виходять на мітинги та пишуть листи чиновникам!
Виявили понад дві з половиною тисячі дітей, яких наркодилери втягнули у свою діяльність. Під час рейду знайшли кокаїну та героїну на майже два мільйони фунтів.