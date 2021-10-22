Эксперт прокомментировал участие юристов Аднана Кивана в деле одесского мэра.

"САП і НАБУ в нас дійсно як пороблено", — написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Речь идёт о так называемом одесском деле.

Эксперт считает, общество ждет от антикоррупционных органов крупных процессов и приговоров. Вместо этого мы наблюдаем, как материалы для НАБУ и САП готовят юристы компании "KADORR GROUP", владелец которой Аднан Киван, вероятно, захотел стать монополистом на строительном рынке Одессы. Так как фигурантами дела, которым они занялись, являются топ-менеджеры одесской строительной компании "Будова".

"На самом деле мы все уже почти спокойно относимся, что в жесткой конкурентной борьбе бизнесмены привлекают ресурсы прокуратуры, судов, СБУ, МВД, ГБР, САП и НАБУ. Просто привыкли. Но сегодняшний "метод Кивана" можно назвать инновационным: «а давайте мы сами на нашего конкурента сформируем материалы дела, зачем таким серьезным структурам как НАБУ и САП напрягаться?"", — написал Голубуцкий.

"Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду. Конкурентные разборки с прямым привлечением НАБУ и САП — это сразу удар по легитимности антикоррупционных органов", — пишет эксперт.

Голобуцкий подчеркнул, что необходимо тщательно расследовать кто, кого и насколько законно использует в "одесском деле".