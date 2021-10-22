Киев может перейти в "красную зону": Кличко рассказал об ограничениях [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В пятницу, 22 октября, мэр Киева Виталий Кличко сделал важное заявление о карантине в столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Друзья! Киев сейчас находится в "оранжевой зоне". В случае перехода в "красной зоны" будут введены следующие ограничения.
Что будет запрещено и разрешено:
❌ Запрещается принимать посетителей в заведениях питания.
✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
❌ Останавливается деятельность учреждений гостиничной сферы.
✅ Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
❌ Запрещается посещение учреждений социальной защиты.
✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
❌ Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров.
✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
✅ Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.
❌ Запрещается проведение всех массовых мероприятий.
✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
✅ Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.
❌ Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.
✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
✅ Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Образовательные учреждения
- Прекращается посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. По следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
- Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
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