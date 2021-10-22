В пятницу, 22 октября, мэр Киева Виталий Кличко сделал важное заявление о карантине в столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Друзья! Киев сейчас находится в "оранжевой зоне". В случае перехода в "красной зоны" будут введены следующие ограничения.

Что будет запрещено и разрешено:

❌ Запрещается принимать посетителей в заведениях питания.

✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

❌ Останавливается деятельность учреждений гостиничной сферы.

✅ Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

❌ Запрещается посещение учреждений социальной защиты.

✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

❌ Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров.

✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

✅ Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

❌ Запрещается проведение всех массовых мероприятий.

✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

✅ Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

❌ Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

✅ Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

✅ Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Образовательные учреждения

Прекращается посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. По следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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