Лана Дель Рей выпустила новый альбом (видео) [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
Американская певица Лана Дель Рей представила общественности свой седьмой студийный альбом "Blue Banisters", который стал продолжением пластинки "Chemtrails over the Country Club".
Это песни про "Прекрасную Америку, которую мы потеряли", свидания по Zoom, карантин, новые айфоны и даже русскую поэзию.
Певица выложила в сеть клип на трек "Blue Banisters". В нем Лана Дель Рей предстает в роли соблазнительной фермерши из Оклахомы: она водит трактор, красит в голубой цвет (отсылка к названию трека - ред.) с беременной сестрой и подругой перила забора и печет праздничный торт. В песне Лана личными тревогами и признается, что любит российскую поэзию.
"Нельзя замарать страницы русской поэзией и быть счастливой" (You can't blacken the pages with Russian poetry and be happy).
Ранее Лана Дель признавалась, что в ее дебютном альбоме "Born to Die" большинство песен вдохновлены писателем Владимиром Набоковым.
Напомним, что в Сеть попала песня, в которой Лана Дель Рей критикует Lady Gaga.
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